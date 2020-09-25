Лига Европы
25 сентября 2020, 00:19
Колос уступил Риеке в матче по "водному поло" и вылетел из Лиги Европы
Коллектив Костышина не был готов к изменению погодных условий в завершении дуэли с хорватской командой (0:2).
Риека — Колос, twitter.com/NKRijeka
25 сентября 2020, 00:19
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Риека — Колос 2:0
Голы: Эсковал, 102, Андрияшевич, 115
Риека: Невистич — Цапан, Велкоски (Эсковал, 91), Смолчич — Томечак (Распопович. 90), Гнезда-Черин (Лепиница, 99), Павичич (Куленович, 71), Штефул — Мурич, Лончар — Адрияшевич.
Колос: Волынец — Кравченко, Гавриш, Петров (Ориховский, 108), Новак, Емец — Смирный (Д. Костышин, 83), Богданов, Задоя, Антюх (Морозко, 90+4) — Лысенко (Селезнев, 73).
Предупреждения: Распопович, Куленович, Штефул, Лепиница — Кравченко, Задоя, Богданов.