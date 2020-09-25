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Риека — Колос 2:0
Голы: Эсковал, 102, Андрияшевич, 115

Риека: Невистич — Цапан, Велкоски (Эсковал, 91), Смолчич — Томечак (Распопович. 90), Гнезда-Черин (Лепиница, 99), Павичич (Куленович, 71), Штефул — Мурич, Лончар — Адрияшевич.

Колос: Волынец — Кравченко, Гавриш, Петров (Ориховский, 108), Новак, Емец — Смирный (Д. Костышин, 83), Богданов, Задоя, Антюх (Морозко, 90+4) — Лысенко (Селезнев, 73).

Предупреждения: Распопович, Куленович, Штефул, Лепиница — Кравченко, Задоя, Богданов.