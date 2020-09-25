Вольфсбург — Десна 2:0 Видео голов и обзор матча

Команда Александра Рябоконя покинула Лигу Европы.
Вольфсбург - Десна, Getty Images
25 сентября 2020, 00:21
Голы Джошуа Гилавоги и Даниэля Гинчека позволили Вольфсбургу обыграть Десну — 2:0. Таким образом, черниговская команда завершила свои выступления в нынешнем сезоне еврокубков.
Вольфсбург — Десна 2:0
Голы: Гилавоги, 16, Гинчек, 90+2
Вольфсбург: Кастеелс — Штеффен, Лакруа (Брукс, 63), Гилавоги, Руссийон — Шлагер, Арнольд — Мармош (Отавио, 59), Мехмеди, Жоао Виктор — Вегхорст (Гинчек, 78).
Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой — Огиря, Домбровский (Ермаков, 65) — Калитвинцев, Тотовицкий, Картушов (Гуцуляк, 46) — Будковский (Шевцов, 85).
Предупреждения: Мармош — Тамм, Конопля, Огиря