Лига Европы

Наша страна опустилась на 13-е место, отстав от шотландии на 0,025 балла.

После очередной недели в еврокубках Шотландия сумела обогнать Украину в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь у нее 28,125 баллов в то время, как у Украины 28,1.

У Украины остается три представителя в еврокубках: Шахтер в группе Лиги чемпионов, Заря в группе Лиги Европы и Динамо в раунде плей-офф отбора ЛЕ. Киевляне в первом матче обыграли Гент 2:1 на выезде и теперь имеют неплохие шансы выйти в Лигу чемпионов. В случае неудачи они будут выступать на групповом этапе Лиги Европы.

Очки украинских клубов будут делиться на пять – по количеству стартовавших в еврокубках (были также Колос и Десна). У Шотландии все делится на четыре. Постараются продолжить набирать баллы Рейнджерс и Селтик, в то время как Мазервелл и Абердин уже вылетели.

Рейнджерс сразится за выход в групповой этап ЛЕ с Галатасараем, а Селтик сыграет с Сараево. Игры состоятся первого октября.