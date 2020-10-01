Лига Европы

Завершились несколько матчей квалификационного раунда.

Завершились ряд поединков квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы, которые определили участников группового этапа.

Так, Динамо Загреб легко одолел Флору, Гранада на выезде обыграла Мальме, ПСВ забил два безответных гола Русенборгу, а Хапоэль выбил Викторию.

Кроме того, ЧФР Клуж прошел финский КуПС, Црвена Звезда одолела Арарат-Армению, Слован минимально победил АПОЭЛ, а Лех на выезде прошел Шарлеруа.

Ранее сообщалось, что экс-хавбек Динамо может принести бывшему клубу прибыль, если Галатасарай пройдет Рейнджерс.