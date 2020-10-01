Лига Европы

Киевляне получат выплату в случае прохода турецкого клуба.

Галатасарай проведет выездную встречу с Рейнджерс за право сыграть в групповом раунде Лиги Европы.

Как сообщает портал Ajansspor, в случае прохода турецкого клуба Динамо получит бонус в размере 250 тысяч евро по условиям трансфера полузащитника Юнеса Бельханда.

Бельханда перешел в Галатасарай из Динамо летом 2017-го за 10 млн евро. В новом сезоне30-летний игрок провел 5 поединков в футболке "канареек", отличившись двумя голами.

Матч Рейнджерс – Галатасарай состоится в Глазго в четверг, 1 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.