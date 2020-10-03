Хавбек высказался о прошедшем жребии.
Владлен Юрченко, фото Заря
03 октября 2020, 09:52
Полузащитник Заря Владлен Юрченко прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы. Напомним, луганчанам предстоит сыграть с Брагой, Лестером и АЕКом.
"Хорошая и интересная группа у нас получилась. Серьезные соперники. Интересно будет с ними сыграть.
Целый год мы шли к групповому этапу и вот теперь есть шанс проявить себя. И после зимы мы надеемся продолжить выступления в Лиге Европы. Все решится на футбольном поле", — сказал Юрченко официальному сайту луганчан.
Ранее стало известно расписание Зари в групповом этапе турнира. В стартовом туре команда Скрипника отправится в Лестер.