Лига Европы

Хавбек высказался о прошедшем жребии.

Полузащитник Заря Владлен Юрченко прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы. Напомним, луганчанам предстоит сыграть с Брагой, Лестером и АЕКом.

"Хорошая и интересная группа у нас получилась. Серьезные соперники. Интересно будет с ними сыграть.

Целый год мы шли к групповому этапу и вот теперь есть шанс проявить себя. И после зимы мы надеемся продолжить выступления в Лиге Европы. Все решится на футбольном поле", — сказал Юрченко официальному сайту луганчан.

Ранее стало известно расписание Зари в групповом этапе турнира. В стартовом туре команда Скрипника отправится в Лестер.