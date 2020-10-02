Лига Европы

УЕФА опубликовал расписание луганчан в групповой стадии турнира.

Заря по итогам жеребьевки Лиги Европы получила в соперники Лестер, Брагу и АЕК. Начнут луганчане турнир на выезде против Лестер, а в третьем и четвертом раунде сыграют с АЕКом.

Возможно, Лестер уже не будут иметь турнирной мотивации в пятом туре, а завершат стадию подопечные Скрипника матчем с Брагой.

Расписание Зари:

22 октября 22:00 Лестер — Заря

29 октября 19:55 Заря — Брага

5 ноября 22:00 Заря — АЕК

26 ноября 19:55 АЕК — Заря

3 декабря 19:55 Заря — Лестер

10 декабря 22:00 Брага — Заря

Напомним, что ранее свой календарь в Лиге чемпионов узнало Динамо.