Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура Лиги Европы между шотландским Селтиком и итальянским Миланом.
сандро тонали, getty images
22 октября 2020, 20:49
Главный тренер Милана Стефано Пьоли прибегнул к ротации состава на матч против Селтика. В опорной зоне вместо Исмаэля Беннасера сыграет летний новичок команды Сандро Тонали. Также с первых минут сыграют недавно пополнившие состав "россонери" Браим Диас и Диогу Далот.
Селтик: Баркас — Уэлш, Даффи, Айер — Фримпонг, Нтчам, Браун, Макгрегор, Лаксальт — Айети, Гриффитс
Запасные: Бейн, Хазар, Тейлор, Климала, Соро, Тернбулл, Кристи, Рогич, Эльюнусси, Хендерсон, Дембеле
Милан: Дж. Доннарумма — Далот, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Тонали, Крунич — Кастильехо, Ибрагимович, Диас
Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Калабрия, Беннасер, Конти, Калулу, Хауге, Леау, Мальдини, Коломбо, Салемакерс
Матч Селтик — Милан начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.