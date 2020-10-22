Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура Лиги Европы между шотландским Селтиком и итальянским Миланом.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прибегнул к ротации состава на матч против Селтика. В опорной зоне вместо Исмаэля Беннасера сыграет летний новичок команды Сандро Тонали. Также с первых минут сыграют недавно пополнившие состав "россонери" Браим Диас и Диогу Далот.

Селтик: Баркас — Уэлш, Даффи, Айер — Фримпонг, Нтчам, Браун, Макгрегор, Лаксальт — Айети, Гриффитс

Запасные: Бейн, Хазар, Тейлор, Климала, Соро, Тернбулл, Кристи, Рогич, Эльюнусси, Хендерсон, Дембеле

Милан: Дж. Доннарумма — Далот, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Тонали, Крунич — Кастильехо, Ибрагимович, Диас

Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Калабрия, Беннасер, Конти, Калулу, Хауге, Леау, Мальдини, Коломбо, Салемакерс

Матч Селтик — Милан начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.