Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей первого тура Лиги Европы в группе В.

Арсенал отправился в гости к Рапиду в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. По итогам поединка, "канониры" рисковали и вовсе потерпеть сенсационное поражение.

Голкипер Бернд Лено часто ошибался, что и произошло в моменте с голом Рапида, но Давид Луис и Обамеянг своими взятиями ворот добыли для Арсенала непростую победу.

Рапид — Арсенал 1:2

Голы: Фунтас, 51 — Давид Луис, 70, Обамеянг, 74

Рапид: Штребингер, Барач, Стойкович, Хофманн, Улльманн, Ритцмайер (Кнасмюлльнер, 88), Граховац, Аразе (Шик, 79), Любичич, Фунтас, Кара (Китагава, 76).

Арсенал: Лено, Колашинац, Давид Луиз, Соареш (Бельерин, 61), Габриэл, Сака (Тирни, 84), Эль-Ненни, Партей, Пепе, Ляказетт (Уиллок, 84), Нкетиа (Обамеянг, 61).

Предупреждения: Граховац, Аразе, Кара Ритцмайер - Ляказетт, Партей, Нкетиа, Лено.

В параллельном матче этой группы Дандолк принимал на своем поле Мольде, по итогам которого гости сумели добыть волевую победу.

Дандолк — Мольде 1:2

Голы: Маррей, 35 — Хуссейн, 62, Омойжуанфо (пен.), 72.