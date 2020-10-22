Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей первого тура Лиги Европы в группе F.

Наполи принимал на своем поле АЗ в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Победителя данного противостояния определил единственный гол Де Вита на 57-й минуте, который и принес нидерландскому коллективу минимальную победу.

Наполи — АЗ

Гол: Де Вит, 57

Наполи: Мерет, Хюсай (Мариу Руй, 59), Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Лоботка (Демме, 66), Фабиан Руис, Политано (Бакайоко, 83), Лосано (Инсинье, 59), Осимхен (Петанья, 66), Мертенс.

АЗ: Бизот, Хацидьякос, Мартинс Инди, Вейндал, Сугавара, де Вит, Копмейнерс, Стенгс, Мидтше (Леувин, 88), Карлссон (Гудмундссон, 88), Свенссон.

Предупреждения: Кулибали — Де Вит.

В параллельном поединке этой группы Реал Сосьедад отправился в гости к Риеке. Казалось, что по итогам двух таймов командам не удастся определить сильнейшего, но в конце встречи испанский клуб смог добыть минимальную победу.

Риека — Реал Сосьедад 0:1

Гол: Хон, 90+3

Риека: Невистич, Томечак, Велкоски, Штефуль, Лончар (Цапан, 87), Андрияшевич (Ятеке, 63), Гнезда-Черин, Жоау Эшковал, Павичич, Смолчич, Куленович (Лепиница, 77).

Реал Сосьедад: Ремиро, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Монреаль, Сильва, Субименди, Ойарсабаль (Баутиста, 85), Мерино, Порту (Янузай, 89), Исак (Виллиан Жозе, 72).

Предупреждения: Андрияшевич, Павичич Цапан, Лепиница - Мерино