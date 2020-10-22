Лига Европы

Закончились два поединка Лиги Европы.

В группе С Байер на своем поле принимал Ниццу и добился победы с крупным счетом, а Славия на выезде уступила Хапоэлю.

Байер — Ницца 6:2

Голы: Амири, 11, Аларио, 16, Диаби, 61, Беллараби, 79, 83. Виртц, 8 — Гуири, 31, Клод-Морис, 90

Байер: Градецки — Бендер (Драгович, 82), Бендер (Та, 81), Венделл, Тапсоба — Амири, Паласиос (Виртц, 74), Бейли, Баумгартлингер, Диаби — Аларио (Бельараби, 74).

Ницца: Бенитес — Бамбу, Данте, Лотомба (Аталь, 79), Камара — Будауи (Клод-Морис, 63), Ле-Мелу (Ндойе, 80), Шнайдерлин, Нсоки (Рони Лопеш, 63) — Дольберг (Маолида, 71), Гуири.

Предупреждения: Гуири, Баумгартлингер, Бендер — Нсоки, Венделл .

Хапоэль Беэр-Шева — Славия Прага 3:1

Голы: Агуделло, 45, Аколатсе, 86, 89 — Провод, 75