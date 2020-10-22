Завершились два поединка Лиги Европы.
В группе Е в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы Гранада на выезде обыграла ПСВ, несмотря на гол Гетце.
ПАОК и Омония, в свою очередь, поделили очки со счетом 1:1.
ПСВ — Гранада 1:2
Голы: Гетце, 45+1 — Молина, 57, Мачис, 66
ПСВ: Мвого — Баумгартль, Думфрис, Боскальи, Макс — Хендрикс, Гетце (Виргевер, 46), Мауро Жуниор (Мадуэке, 73), Сангаре, Ихаттарен, Мален.
Гранада: Руй Силва, Нева, Херман Санчес, Фулькье, Вальехо, Эррера, Пуэртас, Милья (Этеки, 81), Гоналон (Монторо, 35), Мачис (Соро, 81), Молина (Суарес, 69).
Предупреждения: Мауро Жуниор — Милья, Молина, Монторо, Силва, Суарес
ПАОК — Омония 1:1
Голы: Мург, 56 — Ботеак, 16