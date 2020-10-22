Лига Европы

Подопечные Виктора Скрипника провалили концовку первого тайма, а уже после перерыва допустили результативную ошибку, приведшую к третьему голу (0:3).

Выступления украинских клубов в рамках первого тура группового этапа главного клубного состязания Старого Света были насыщенны эмоциями, однако увлекаясь просмотром игр киевского Динамо и донецкого Шахтера не стоило забывать и про представителя нашей страны в Лиге Европы УЕФА. Луганская Заря напрямую попала в основною сетку данного турнира, заняв в прошлом розыгрыше Украинской Премьер-лиги третью строчку в турнирной таблице. Виктор Скрипник при этом, во время короткой межсезонной паузы, обронил определяющую для старта сезона в исполнении "мужиков" фразу — команда выйдет на пик функциональной готовности аккурат к старту еврокубков. Не доверять словам специалиста не было повода.

И правда, Заря начала вошла в сезон на внутренней арене от двух кряду поражений от Десны (1:3) и Мариуполя (0:1), однако этот контрастный душ был достаточно короткой по продолжительности процедурой, поэтому последний месяц луганчане завершили без грубых осечек, пусть и поделили очки с остальными евробойцами от нашей страны в этом сезоне: Динамо (1:1), Шахтером (2:2) и Колосом (1:1). Должны были эти результаты помочь команде Скрипника в квартете с английским Лестером, греческим АЕКом и португальской Брагой. Начинали луганчане с матча на Британских островах.

Тяжелым оказался старт поединка для команды Скрипника. Заря первой сумела нанести удар в сторону чужих ворот, однако выстрел Юрченко со средней дистанции не потревожил Шмайхеля. После этого эпизода луганчане отошли на свою половину, откуда сумели повторно выбраться лишь в середине первого тайма. Лестер удерживал контроль над ситуацией, как казалось на общем плане, однако пара форвардов команды гостей все равно смогла создать момент прострелом с правого фланга, после которого Шмайхель отразил удар в упор от Кабаева.

Игра не была богата на опасные ситуации у чьих-либо ворот, поэтому пропущенный вскоре мяч со стороны Зари выглядел достаточно нелепо. Пас в левый фланг штрафной Барнс завершил ударом в дальнюю штангу, после которого мяч отлетел в сторону Ихеаначо у вратарской, а центральные защитники дали форварду время для серии неудачных касаний, после чего таки последовала голевая скидка на стоящего неподалеку Мэддисона.

"Мужики" допускали ошибки во всех возможных компонентах и не владели инициативой в атаке, даже на фоне разобранного соперника. В тоже самое время, Лестеру удалось поймать оппонентов на еще одной контратаке, которую завершал сейв Шевченко при ударе Барнса из-под Вернидуба. Харви был одним из наиболее заметных игроков на поле, поэтому еще один подход с его стороны не заставил себя долго ждать. Ихеаначо вновь успешно сыграл "столба", но уже за пределами штрафной, после чего Барнс ворвался во владения Зари через центральную зону и издевательски перебросил голкипера в ближнем бою. Тяжелые 45 минут от луганчан, с абсолютно низменными перспективами на спасение.

После перерыва игра у гостей наладилась ровно на пять минут, за которые так и не последовало опасных ударов по воротам Шмайхеля. Вместо этого, команда Скрипника допустила очередную ошибку при стандартном положении — Фофана чудом не попал ударом головой под дальнюю штангу, замыкая подачу углового с правого фланга. И уже в скором времени, на 67-й минуте, произошел эпизод, после которого игра луганчан в обороне окончательно приняла характеристику "отвратной".

Иванисеня не глядя отдал передачу назад в штрафную точно в ноги Ихеаначо, который мгновенно развернулся с завершающим ударом в левый нижний угол. От окончательного разгрома украинский коллектив спасла только лень оппонентов тратить силы перед важной игрой на внутренней арене против Арсенала. Лестер Сити атаковал в медленном темпе, Заря защищалась как получится, время поединка с трудом тянулось в сторону финального свистка. Фиаско.

В следующем туре английский Лестер сыграет в гостях у греческого АЕКа, а луганская Заря будет принимать португальскую Брагу.— Заря 3:0Мэддисон, 29, Барнс, 45, Ихеаначо, 67.Шмайхель — Кастань (Джастина, 82), Фофана, Эванс (Морган, 81), Фухс — Менди — Мэддисон (Ундер, 65), Тилеманс (Чаудхери, 71), Прат, Барнс — Ихеаначо (Перес, 71).Шевченко — Фаворов (Руфати, 76), Вернидуб, Цвек, Хомченовский (Вернидуб, 75) — Иванисеня — Юрченко, Кочергин (Гринь, 85) — Назарина — Лунев (Гладкий, 64), Кабаев (Перович, 64).Предупреждения: Тилеманс — Кабаев, Вернидуб.