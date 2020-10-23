Завершились два поединка Лиги Европы.
В рамках первого тура группового этапа Лиги Европы в группе J Тоттенхэм принимал на своем поле ЛАСК и добился разгромной победы.
Во втором матче квартета Антверпен на выезде одолел Лудогорец, пропустив первым.
Тоттенхэм — ЛАСК 3:0
Голы: Лукас, 18, Андраде, 27 (в свои ворота), Сон, 84
Тоттенхэм: Харт — Регилон, Доэрти, Дэвис, Санчес — Лукас Моура (Ло Чельсо, 78), Уинкс, Ламела (Алли, 62), Хейбьерг (Сиссоко, 62), Бэйл (Сон Хын Мин, 62) — Винисиус (Кларк, 86).
ЛАСК: Шлагер — Ранфтль, Траунер, Визингер, Андраде (Поцман, 46) — Холланд (Гргич, 5), Михорль, Балич (Гойгингер, 78), Реннер (Филипович, 39) — Грубер (Эггештайн, 46), Рагуж.
Предупреждение: Михорль
Лудогорец — Антверпен 1:2
Голы: Хигиньо, 46 — Геркенс, 63, Рафаэлов, 70