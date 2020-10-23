Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги Европы.

В матче стартового тура Лиги Европы Милан обыграл на выезде Селтик со счетом 3:1. Голами в составе "россонери" отличились Раде Крунич, Браим Диас и Йенс Петтер Хауге, а единственный гол хозяев забил Мохамед Эльюнусси.



Селтик — Милан 1:3

Голы: Эльюнусси, 76 — Крунич, 14, Диас, 42, Хауге, 90+2.

Селтик: Баркас — Уэлш (Эльюнусси, 46), Даффи, Айер, Лаксальт (Тэйлор, 77) — Нтчам, Фримпонг, Макгрегор, Браун (Рогич, 64) — Айети (Клималя, 77), Гриффитс (Кристи, 46).

Милан: Доннарумма — Кьер, Тео, Диогу Далот, Романьоли — Крунич, Тонали, Кастильехо (Салемакерс, 79), Кессье (Беннасер, 66) — Браим Диас (Хеуге, 80), Ибрагимович (Рафаэл Леау, 66).

Предупреждения: Лаксальт, Кристи — Тонали, Доннарумма, Салемакерс.