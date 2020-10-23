Лига Европы

Хавбек высказался об игре против Лестера.

Полузащитник Зари Владлен Юрченко высказал свое мнение о поединке Лиги Европы, в котором его команда уступила Лестеру (0:3).

"Первые 30 минут была равная игра с нашим небольшим превосходством. Были моменты, мы не смогли забить, а они свой момент забили. Мы могли сравнять. Не получилось, зато получили второй. Чуть тяжело уже на выезде при счете 0:2, когда игра более-менее равная, но мы пропускаем необязательные голы.

Мы знали соперника, разбирали, смотрели, как они прессингуют. У нас есть много вариантов выхода из-под прессинга. Мы это тренируем, нам уже не надо объяснять, как выходить. Смотрим уже по ситуации. В футболе все меняется – один раз они бегут так, другой – так.

Мы должны знать, кому открываться, как выходить. Местами получалось, местами было тяжело. Третий гол – это уже такое, индивидуальная ошибка. Но все равно мы старались играть в свой футбол, не отходили от принципов. Так и будем стараться играть", — сказал Юрченко в эфире телеканала Футбол.

Ранее свою оценку поединку дал главный тренер Зари Виктор Скрипник.