Украина

Главный тренер луганчан дал комментарий после матча.

Заря в поединке первого тура группового этапа Лиги Европы уступила Лестеру на выезде с разгромным счетом (0:3).

Тем не менее, Виктор Скрипник остался доволен своей командой.

"Хочу поздравить наших соперников с победой. Наши ребята сыграли достойно, и нам нечего стыдиться. Нам предстоит сыграть еще пять игр, и мы надеемся заработать несколько очков. Такого рода игра это хороший опыт для нас.

Мы старались играть как можно дальше от наших ворот, и хотя в нашей игре были хорошие моменты, были и негативные стороны. Мы надеялись на хороший результат, но мы играли с очень хорошей командой и проиграли", — приводит слова Скрипника официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча поединка Лестер — Заря.