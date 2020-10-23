Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги Европы

В матче стартового тура Лиги Европы Рейнджерс обыграл на выезде Стандард со счетом 2:0.

Счет в середине первого тайма с пенальти открыл Джеймс Таверньер. Точку в матче в компенсированное время поставил Кемар Руф, который поразил ворота соперника голом со своей половины поля.



Стандард — Рейнджерс 0:2

Голы: Таверньер, 19 (пенальти), Руф, 90+3

Стандард: Бодар, Ванхойсден, Гавори, Дюсен (Янс, 78), Бокади, Бастьен, Лестьенн (Авенатти, 72), Амалла (Чоп, 72), Цимирот, Фэ (Карсела-Гонсалес, 64), Мюлека (Уларе, 46).

Рейнджерс: Макгрегор, Балогун, Голдсон, Тавернье, Баришич (Басси, 43), Хаджи (Арибо, 67), Камара, Джек, Арфилд, Кент, Морелос (Руф, 74).

Предупреждения: Дюсен, Бастьен, Бокади – Хаджи, Макгрегор, Басси, Руф.