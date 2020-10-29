Лига Европы

Португальский наставник лондонского Тоттенхэма высоко оценил готовность своего подопечного перед матчем еврокубков.

Во время традиционной предматчевой пресс-конференции накануне игры против бельгийского Антверпена в рамках второго тура Лиги Европы УЕФА Жозе Моуриньо не стал скрывать от журналистов свои обнадеживающие предчувствия от будущего выступления Гарета Бэйла в игре на стадионе Босэйл.

"Бэйл играет, и у всех нас есть не только ощущение, но и подтвержденные данные о том, что он прибавляет", — начал свой ответ португальский наставник. "Он становится лучше с каждым днем, он серьезно прибавляет. Наверное, он может летать, потому что он очень много работает. Именно поэтому он играет", — в этом своем высказывании Моуриньо пролил свет на одного из будущих игроков в стартовом составе своей команды в игре еврокубков.

Необходимо учесть, что Бэйл приехал в состав Тоттенхэма из мадридского Реала с незалеченной травмой колена, однако, если верить словам главного тренера, уже успел набрать должные кондиции. При этом, Гарет так и не появился на поле в недавней игре "шпор" против Бернли (1:0), что увеличивает его шансы на выход в предстоящей поединке.

Сам же португальский наставник не упустил возможность в очередной раз подколоть своего подопечного: "Такой крупный парень, как он, приехал в Бернли, пробыл на скамейке запасных 90 минут, и не сыграл ни одной минуты". И тут же добавил, что "… его поведение в команде невероятно".

В то же самое время, Моуриньо не сможет рассчитывать на защитника Эрика Дайера и полузащитника Тонги Ндомбеле, которые не отправились вместе с командой в Бельгию, и готовятся непосредственно к игре на выходных против Брайтона.

На пресс-конференции наставник "шпор" также сообщил, что Дэвинсон Санчес, Стивен Бергвейн, Гарри Уинкс и Карлос Винисиус, с большой долей вероятности, присоединятся к Гарету Бэйлу в стартовом составе. Игра против Антверпена начнется в 19:55 по киевскому времени.