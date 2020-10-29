Лига Европы

Украинский нападающий начал поединок Лиги Европы с неточного исполнения одиннадцатиметрового удара, который он сам и заработал.

Роман Яремчук попал в стартовый состав бельгийского Гента на матч второго тура Лиги Европы УЕФА против немецкого Хоффенхайма.

Украинский нападающий успешно начал игру, уже на 13-й минуте поймав на обманном движении Штефана Поша в чужой штрафной, после чего отправился самостоятельно реализовывать заработанный пенальти. Роман пробил в правый от себя угол, однако именно туда и последовал прыжок голкипера Оливера Бауманна.

Хоффенхайм после этого момента заработал одиннадцатиметровый удар на 36-й минуте уже в чужие ворота, а Бельфодиль был успешнее в реализации, чем соперник в начале поединка.

Игра между бельгийским Гентом и немецким Хоффенхаймом началась в 19:55 по киевскому времени.