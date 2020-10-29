Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей второго тура Лиги Европы в группе J.

Тоттенхэм отправился в гости к Антверпену в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

Подопечные Жозе Моуриньо потерпели сенсационное поражение, а победителя этого поединка определил единственный гол Рафаелова после передачи Мбокани.

Антверпен — Тоттенхэм 1:0

Гол: Рафаелов, 29

Антверпен: Бюте, Сек, Желен, де Лат, Юклеред, Онгла (Верстрате, 70), Миеси (Бута, 58), Геркенс, Харун, Рафаелов (Бенавенте, 88), Мбокани.

Тоттенхэм: Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Регилон, Алли (Ламела, 46), Ло Чельсо (Хейбьерг, 46), Бергвейн (Лукас Моура, 46), Уинкс, Бэйл (Кейн, 58), Винисиус (Сон Хын Мин, 46).

Предупреждения: Сек, Рафаелов, Верстрате, Мбокани.