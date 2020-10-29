Представляем вашему вниманию результаты матчей второго тура Лиги Европы в группе J.
Антверпен - Тоттенхэм, Getty Images
29 октября 2020, 21:46
Тоттенхэм отправился в гости к Антверпену в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.
Подопечные Жозе Моуриньо потерпели сенсационное поражение, а победителя этого поединка определил единственный гол Рафаелова после передачи Мбокани.
Антверпен — Тоттенхэм 1:0
Гол: Рафаелов, 29
Антверпен: Бюте, Сек, Желен, де Лат, Юклеред, Онгла (Верстрате, 70), Миеси (Бута, 58), Геркенс, Харун, Рафаелов (Бенавенте, 88), Мбокани.
Тоттенхэм: Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Регилон, Алли (Ламела, 46), Ло Чельсо (Хейбьерг, 46), Бергвейн (Лукас Моура, 46), Уинкс, Бэйл (Кейн, 58), Винисиус (Сон Хын Мин, 46).
Предупреждения: Сек, Рафаелов, Верстрате, Мбокани.
В параллельном матче группы J ЛАСК на своем поле устроил голевую феерию с Лудогорцем, победителем которой вышли футболисты австрийского клуба.
ЛАСК — Лудогорец 4:3
Голы: Балич, 2, Грубер, 12, Рагуж, 35, Вердон, 56 (АГ) — Маню, 15, 67, 74 (пен).