Лига Европы

Соперники Зари по группе в очной встрече сумели определить сильнейшего.

Завершился поединок Лиги Европы в рамках группы G, в котором АЕК сошелся в очном противостоянии с Лестером.

Несмотря на преимущество "лис" в два мяча по итогам первого тайма, греческому клубу удалось сократись свое отставание в счете после перерыва. Однако развить успех АЕКу не удалось, поэтому финальный свисток зафиксировал победу Лестера.

Отметим, что в этом матче участие принял украинский полузащитник Евгений Шахов, а его соотечественник, Дмитрий Чигринский, остался вне заявки АЕКа из-за травмы.

АЕК — Лестер 1:2

Голы: Танкович, 49 — Варди (пен), 18, Чаудхери, 39

АЕК: Цинтотас, Сварнас, Бакакис (Василантонопулос, 86), Неделчару, Элдер Лопеш, Шахов (Махерас, 86), Манталос, Крстичич, Инсуа (Шабанаджович, 86), Ансарифард (Оливейра, 46), Ливая (Танкович, 46).

Лестер: Шмейхель, Фукс (Томас, 46), Морган, Фофана, Джастин, Тилеманс, Ундер (Прат, 66), Олбрайтон, Чаудхери (Менди, 66), Мэддисон (Барнс, 74), Варди (Ихеаначо, 70).

Предупреждения: Манталос, Крстичич — Томас