Представляем вашему вниманию результаты матчей второго тура Лиги Европы в группе K.
Фейеноорд - Вольфсберг, фото ФК Фейеноорд
29 октября 2020, 22:01
Фейеноорд принимал на своем поле Вольфсберг в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.
По итогам данного противостояния, победу одержал австрийский коллектив, который отправил в ворота хозяев четыре мяча.
Отметим, что три гола нидерландцы пропустили после реализованных пенальти. Фейеноорд, в свою очередь, сумел отличиться голом лишь единожды.
Фейеноорд — Вольфсберг 1:4
Голы: Бергейс, 54 — Лиендл, 4 (пен), 13 (пен), 60, Йовелич, 66 (пен).
В параллельном матче группы K ЦСКА сошелся в домашнем противостоянии с загребским Динамо.
Несмотря на доминирование московского клуба, гостям удалось сохранить на табло ничейный счет.
ЦСКА Москва — Динамо Загреб 0:0