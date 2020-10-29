Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей второго тура Лиги Европы в группе K.

Фейеноорд принимал на своем поле Вольфсберг в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

По итогам данного противостояния, победу одержал австрийский коллектив, который отправил в ворота хозяев четыре мяча.

Отметим, что три гола нидерландцы пропустили после реализованных пенальти. Фейеноорд, в свою очередь, сумел отличиться голом лишь единожды.

Фейеноорд — Вольфсберг 1:4

Голы: Бергейс, 54 — Лиендл, 4 (пен), 13 (пен), 60, Йовелич, 66 (пен).

В параллельном матче группы K ЦСКА сошелся в домашнем противостоянии с загребским Динамо.

Несмотря на доминирование московского клуба, гостям удалось сохранить на табло ничейный счет.

ЦСКА Москва — Динамо Загреб 0:0