Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей второго тура Лиги Европы в группе B.

Главный тренер Арсенала Микель Артета решил поберечь силы ключевых футболистов в преддверии матча против Манчестер Юнайтед в АПЛ, поэтому на второй тур Лиги Европы с Дандолком "канониры" вышли дублирующим составом.

Несмотря на то, что игра лондонского клуба не впечатляла в первые минуты первого тайма, в конечном итоге Арсеналу удалось перехватить инициативу и разгромить менее именитого соперника со счетом 3:0.

Арсенал — Дандолк 3:0

Голы: Нкетиа, 42, Уиллок, 44, Пепе, 46

Арсенал: Рунарссон, Колашинац, Соареш, Мустафи (Себальос, 61), Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни, Джака (Тирни, 74), Пепе (Виллиан, 62), Уиллок, Нелсон, Нкетиа (Балогун, 74).

Дандолк: Роджерс, Клири (Оур, 53), Гартленд, Бойл, Даммигэн, Шилдс (Гэннон, 62), Маунтни, Макилени (Флорес, 53), Мюррей (Слоггетт, 46), Даффи (Чолович, 70), Хобан.

В параллельном поединке группы B Мольде принимал на своем поле Рапид. По итогам данного противостояния, победу одержали хозяева.

Мольде — Рапид 1:0

Гол: Омойжуанфо, 66