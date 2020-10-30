Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей второго тура Лиги Европы в группе C.

Байер отправился в гости к пражской Славии в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

"Фармацевты" считались безоговорочными фаворитами в преддверии матча, однако этот статус пошатнулся после удаления Бельараби на 22-й минуте.

Байеру удавалось сохранять ничейный результат, пока на 80-й минуте Олайинка не открыл счет и не принес пражской Славии победу

Славия Прага — Байер 1:0

Гол: Олайинка, 80

Славия Прага: Коларж, Кудела, Зима, Боржил, Голеш (Станчу, 61), Малински (Сима, 71), Шевчик, Дорли (Олайинка, 61), Провод (Траоре, 76), Лингр (Муса, 46), Масопуст.

Байер: Градецки, Та, Драгович, Едвай, Венделл, Виртц (Амири, 67), Баумгартлингер, Диаби, Демирбай, Бельараби, Аларио (Бэйли, 46).

Предупреждения: Провод, Олайинка, Муса, Шевчик, Коларж.

Удаление: Бельараби, 22.

В параллельном поединке Ницца сошлась в противостоянии с Хапоэлем Беер-Шева.

Победителя этого матча определил единственный гол Гуири на 23-й минуте, которого оказалось достаточно, чтобы обеспечить французскому клубу победный результат.

Ницца - Хапоэль Беер-Шева 1:0

Гол: Гуири, 23