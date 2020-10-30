Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей второго тура Лиги Европы в группе F.

Неаполитанский Наполи начал для себя групповой этап Лиги Европы с неожиданного домашнего поражения от нидерландского АЗ Алкмар (0:1). Следующим поединком для подопечных Дженнаро Гаттузо стал не менее тяжелый выезд в Испанию, где им необходимо было противостоять Реалу Сосьедад.

Уже по ходу первого тайма "ослы" лишились из-за повреждения одного из ключевых футболистов линии атаки — Лоренцо Инсинье, который был заменен на Ирвинга Лосано. Этот эпизод сбил настрой гостей на стартовую половину, поэтому к атакам они вернулись лишь после перерыва. Ситуативный успех в пользу Наполи на 56-й минуте позволил отметиться голом Маттео Политано, которому голевой пас отдал Бакайоко.

В дальнейшем, итальянский коллектив решил сыграть на удержание счета, однако был близок к тому, чтобы упустить минимальное превосходство. Уже в компенсированное время Наполи остался в меньшинстве из-за повторного предупреждения для нападающего Виктора Осимхена, однако соперники таки и не смогли реализовать статистическое преимущество по контролю мяча.

Реал Сосьедад — Наполи 0:1

Голы: Политано, 56



Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель (Барренечеа, 79), Саньян, Ле Норман, Монреаль — Мерино (Субименди, 79), Гевара, Сильва — Порту (Хон, 67), Исак (Виллиан, 67), Оярсабаль (Гуриди, 86).



Наполи: Оспина — Хисай, Максимович, Кулибали, Руи — Бакайоко, Демме (Руис, 89), Лоботка (Мертенс, 61) — Политано (Ди Лоренцо, 61), Петанья (Осимхен, 61), Инсинье (Лосано, 22).



Предупреждения: Ле Норман — Лосано, Осимхен.



На 90+3-й минуте удален Виктор Осимхен (Наполи) (повторное предупреждение).

В параллельном матче группы сражались две команды, с которыми удалось пересечься киевскому Динамо и ковалевскому Колосу в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно. Сильнее оказался бывший соперник вице-чемпиона Украины. АЗ выдал уверенный первый тайм, и свои три удара в створ превратил в два взятия ворот соперников, после чего добил оппонентов после перерыва. Риека ответила лишь одним поздним голом.

АЗ Алкмар — Риека 4:1

Голы: Коопмейнерс, 6 (пен.), Гюдмюндссон, 20, 60, Карлссон, 51 — Куленович, 72



АЗ Алкмар: Бизот — Свенссон, Хацидиакос (Леувин, 61), Инди (Гуллит, 89), Вейндал — Мидтше, де Вит, Коопмейнерс — Стенгс (Эвьен, 66), Гюдмюндссон (Бараси, 89), Карлссон (Абухляль, 66).



Риека: Невистич — Томечак (Распопович, 80), Эсковал, Велковски (Лепиница, 64), Смолчич, Штефул (Анастасио, 80) — Менало (Ятеке, 64), Павичич, Андрияшевич (Халилович, 65), Лончар — Куленович.



Предупреждения: Коопмейнерс, Гюдмюндссон — Куленович, Менало, Лепиница.