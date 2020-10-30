Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей второго тура Лиги Европы в группе E.

Нидерландский ПСВ в матче первого тура уступил на своем поле испанской Гранаде (1:2), поэтому в гости к кипрской Омонии отправлялся с явным желанием достичь необходимой победы. Однако хозяева сумели первыми выйти вперед и, даже не смотря на быстрое восстановление равенства в счете, гостям пришлось с большими усилиями долавливать оппонентов по ходу второй половины. Удалось это сделать лишь благодаря позднему голу Дониэлла Малена.

Омония — ПСВ 1:2

Голы: Гомес, 29 — Мален, 40, 90+3



Омония: Фабиано — Губочан, Люфтнер, Лонг, Лецякс — Гомес — Папулис (Асанте, 80), Гомеш, Ционис, Ботеак (Кусулос, 90+4) — Дюриш (Какулис, 80).



ПСВ: Мвого — Хендрикс, Тезе, Боскальи, Макс — Гетце, Сангаре, Томас — Ихаттарен, Мален, Мадуэке (Файн, 83).



Предупреждения: Гомес, Асанте — Томас, Тезе, Файн

В параллельном матче группы испанская Гранада и греческий ПАОК сыграли третий безголевой матч в этот игровой день, проведя большую часть встречи в спортивной борьбе у центральной линии.

Гранада — ПАОК 0:0



Гранада: Силва — Вальехо, Санчес, Эррера (Молина, 59), Нева — Гоналон (Брис, 90), Милья — Мачис (Дуарте, 90), Пуэрта, Кенеди (Соро, 73) — Чаррис (Монторо, 73).



ПАОК: Живкович — Ингасон, Варела, Креспо — Родриго (Ваге, 74), Шваб, Дуглас, Яннулис — Живкович, Чолак (Свидерски, 69), Мург (Эль-Каддури, 69).



Предупреждения: Эррера, Вальехо — Родриго, Яннулис, Живкович, Дуглас.