Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей второго тура Лиги Европы в группе D.

В домашнем поединке против бельгийского Стандарда португальская Бенфика не испытала особых трудностей. Соперники "орлов" за первый тайм не нанесли ни одного удара в сторону чужих ворот, а уже после перерыва их старания в атаке были нивелированы двумя точными ударами от Пицци: с пенальти и с игры, которые обрамляли одиннадцатиметровый удар Луки Вальдшмидта.

Бенфика — Стандард 3:0

Голы: Пицци, 49 (пен.), 76, Вальдшмидт, 66 (пен.)



Бенфика: Влаходимос — Гонсалвеш, Отаменди, Вертонген, Тавареш — Пицци (Рамос, 79), Габриэль (Вайгль, 72), Педринью (Силва, 46) — Эвертон, Вальдшмидт (Таарабт, 68), Нуньес (Сеферович, 72).



Стандард: Бодар — Фай, Ванхеусден (Лайфис, 75), Дюссенн, Гавори — Бокади — Амалла (Авенатти, 80), Цимирот (Гонсалес, 75), Бастьен, Карсела-Гонсалес — Уларе (Больевич, 70).



Предупреждения: Гонсалвеш — Бодар, Фай.

В параллельном матче группы польский Лех вместе с украинским защитником Василием Кравцом в составе не смог сдержать натиск шотландского Рейнджерса, в результате чего так и остался с "0" в графе "Набранные баллы" после второго тура.

— Лех 1:0Голы: Морелос, 68Рейнджерс: Макгрегор — Таверньер, Голдсон, Балогун, Баришич — Камара, Дэвис, Эрфилд (Джек, 81) — Хаджи (Зунгу, 69), Руф (Морелос, 62), Кент (Баркер, 81).Лех: Беднарек — Червиньски, Сатка, Рогне, Кравец — Скораш (Сикора, 75), Модер, Мархвиньский (Авад, 82), Пухаш — Рамирес (Качарава, 88) — Исак.Предупреждения: Балогун, Голдсон — Исак.