Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

В рамках группового этапа Лиги Европы афинский АЕК принимал на своем поле Лестер, который матчем ранее разгромил луганскую Зарю.

Несмотря на преимущество "лис" в два мяча по итогам первого тайма, греческому клубу удалось сократись свое отставание в счете после перерыва.

Поразить ворота Лестера еще хотя бы один раз хозяевам было не суждено, а финальный свисток зафиксировал победу подопечных Брендана Роджерса с минимальным преимуществом в счете.

Смотрите видео голов и обзор матча АЕК Афины — Лестер:

АЕК — Лестер 1:2

Голы: Танкович, 49 — Варди (пен), 18, Чаудхери, 39

АЕК: Цинтотас, Сварнас, Бакакис (Василантонопулос, 86), Неделчару, Элдер Лопеш, Шахов (Махерас, 86), Манталос, Крстичич, Инсуа (Шабанаджович, 86), Ансарифард (Оливейра, 46), Ливая (Танкович, 46).

Лестер: Шмейхель, Фукс (Томас, 46), Морган, Фофана, Джастин, Тилеманс, Ундер (Прат, 66), Олбрайтон, Чаудхери (Менди, 66), Мэддисон (Барнс, 74), Варди (Ихеаначо, 70).

Предупреждения: Манталос, Крстичич — Томас