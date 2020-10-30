Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги Европы.

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы Лилль сыграл вничью с Селтиком со счетом 2:2.

Дублем в составе шотландского клуба в первом тайме отличился Мохамед Эльюнуссию, а хозяева ответили на это голами Зеки Челика и Жонатана Иконе во второй половине.



Лилль — Селтик 2:2

Голы: Челик, 67, Иконе, 75 — Эльюнусси, 28, 33.

Лилль: Маньян — Челик, Сумаро, Ботман, Брадарич — Иконе, Андре (Санчес, 63), Сумаре, Бамба (Араужо, 64) — Языджи (Веа, 83), Дэвид (Йылмаз, 64).

Селтик: Бэйн — Фримпонг, Даффи, Айер (Битон, 52), Лаксальт — Браун (Соро, 81), Макгрегор — Кристи (Рогич, 81), Нтчам (Уэлш, 82), Эльюнусси, Айети (Эдуард, 64).

Предупреждения: Андре — Нтчам, Бэйн, Айети, Лаксальт, Элюнусси.

На 41-й минуте Джонатан Дэвид (Лилль) не забил пенальти (вратарь).