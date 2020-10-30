Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.
Фейеноорд — Вольфсберг, ФК Фейеноорд
30 октября 2020, 11:58
Фейеноорд принимал на своем поле Вольфсберг в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.
Нидерландский клуб потерпел разгромное поражение, при этом три мяча залетели в его ворота после успешно реализованных пенальти.
Смотрите видео голов и обзор матча Фейеноорд — Вольфсберг:
Фейеноорд — Вольфсберг 1:4
Голы: Бергейс, 54 — Лиендл, 4 (пен), 13 (пен), 60, Йовелич, 66 (пен).