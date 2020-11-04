Лига Европы

Массимо Каррера не поможет своим подопечным.

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера не полетел вместе с командой на поединок третьего тура Лиги Европы против Зари, сообщает AMNA.

По данным источника, накануне выезда в Украину у итальянского специалиста поднялась температура. Отмечается, что состояние тренера не улучшилось, и было принято решение отправиться на поединок без него.

В ближайшее время Каррера сдаст тест на коронавирус. Предыдущее тестирование показало отрицательные результаты. К слову, в АЕКе коронавирусом болен защитник Михалис Бакакис.

Напомним, матч Заря — АЕК состоится в четверг, 5 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.