Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей второго тура Лиги Европы в группе F.

В поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы Наполи отправился в гости к Риеке.

Подопечные Дженнаро Гаттузо сумели добыть волевую победу и сохранить лидерство в своей группе.

Риека — Наполи 1:2

Голы: Мурич, 13 — Демме, 43, Браут, 62 (АГ).

Риека: Невистич, Томечак, Велкоски, Жоау Эшковал, Лончар, Менало, Мурич (Ятеке, 24; Распопович, 64), Смолчич, Гнезда-Черин, Браут (Штефуль, 64), Куленович.

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Мариу Руй (Зелиньски, 80), Кулибали, Максимович, Элмаз (Фабиан Руис, 59), Демме, Лоботка (Инсинье, 59), Политано (Лосано, 69), Мертенс, Петанья (Гулям, 80).

Предупреждения: Смолчич, Браут - Политано, Кулибали

Результат второго противостояния в рамках группы F между Сосьедадом и АЗ Алкмар также не стал сюрпризом.

Победителя этого матча определил единственный гол Порту, который принес испанскому клубу минимальную победу. Впрочем, несмотря на поражение, АЗ сохранил вторую позицию в группе.

Реал Сосьедад — АЗ 1:0

Гол: Порту, 50

Реал Сосьедад: Мойя, Саньян, Монреаль, Ле Норман, Элустондо, Давид Силва, Мерино (Субименди, 76), Порту (Янузай, 76), Гевара, Ойарсабаль (Барренечеа, 89), Исак (Виллиан Жозе, 62).

АЗ Алкмар: Бизот, Свенссон, Вейндал, Хацидьякос (Летсхерт, 70), Копмейнерс, Стенгс (Велтейс, 71), де Вит, Гудмундссон (Абуклал, 63), Мидтше, Карлссон (Дрейф, 63), Боадю (Эвьен, 62).

Предупреждения: Давид Силва - Гудмундссон, Дрейф, Свенссон.