Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей второго тура Лиги Европы в группе B.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы Рапид принимал на своем поле Дандолк.

Обе команды в прошлых поединках потерпели поражения, поэтому в очном противостоянии у них появился шансы набрать первые очки.

Получилось это сделать только у Рапида, который добыл непростую победу в заключительный минуты встречи.

Рапид — Дандолк 4:3

Голы: Любичич, 22, Аразе, 79, Хофманн, 87, Демир, 90+1 — Хобан, 7, Макмиллан, 81 (пен), 90+6 (пен).

Во втором матче группы B Арсенал сыграет с Мольде. Начало — в 22:00 по киевскому времени.