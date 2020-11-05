Лига Европы

"Шпоры" набрали три очка благодаря трем забитым голам.

Тоттенхэм в рамках поединка третьего тура Лиги Европы гостил у Лудогорца и добился победы со счетом 3:1.

"Шпоры" открыли счет благодаря голу Кейна, а позже увеличили преимущество после удара Моуры.

Хозяева пытались вернуться в игру, но Ло Чельсо на 62-й минуте вновь вернул своей комнде преимущество в два гола.

Лудогорец — Тоттенхэм 1:3

Голы: Кешеру, 50 — Кейн, 13, Лукас, 33, Ло Чельсо, 62

Лудогорец: Илиев — Терзиев, Вердон, Недялков, Икоко — Янков (Тшибота, 75), Баджи (Йорданов, 90), Каули, Абель (Алекс Сантана, 59) — Ману (Текпетей, 46), Кешерю (Митков, 59).

Тоттенхэм: Харт — Дэвис, Алдервейрелд, Доэрти, Дайер — Уинкс, Ло Чельсо (Ндомбеле, 72), Сиссоко (Хейбьерг, 46) — Лукас Моура (Сон Хын Мин, 61), Бэйл (Бергвейн, 65), Кейн (Винисиус, 46).

Предупреждения: Анисет — Доэрти