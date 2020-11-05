Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей второго тура Лиги Европы в группе E.

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы Гранада отправилась в гости к Омонии.

Испанский клуб отправил в ворота соперника два безответных мяча и добыл очередную победу, сохранив таким образом лидирующую позицию в группе.

Омония — Гранада 0:2

Голы: Эррера, 4, Суарес Чаррис, 64

ПАОК не позволил Гранаде уйти в серьезный отрыв, разгромив на своем поле ПСВ.

ПАОК — ПСВ 4:1

Голы: Шваб, 47, Живкович, 55, 66, Цолис, 58 — Захави, 20 (пен).