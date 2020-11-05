Лига Европы

Завершились два поединка Лиги Европы.

В группе С в рамках третьего тура Байер отправился в гости к Хапоэлю, а Славия принимала на своем поле Ниццу.

Леверкузенцы выдали очередной результативный матч, четырежды поразив ворота соперника.

Хапоэль Беер-Шева - Байер 2:4

Голы: Аколатсе, 11, 25 — Бэйли, 5, 75, Дадья, 39 (в свои ворота), Вирц, 88

Хапоэль Беер-Шева: Левита - Дадиа, Таа, Мигел Витор, Голдберг (Сафури, 84) — Кабха (Варен, 84), Барейро, Жозуэ, Аколатсе (Мели, 90) — Саллалих (Йосефи, 64), Агудело (Швиро, 64).

Байер: Градецки — Едвай (Бендер, 62), Та, Драгович, Венделл — Демирбай, Амири, Виртц, Паласиос — Бэйли, Аларио (Диаби, 46).

Предупреждения: Саллалих — Аларио, Демирбей

Славия и Ницца забили пять голов на двоих, а хозяева поля отпраздновали победу со счетом 3:2.

Славия — Ницца 3:2

Голы: Кухта, 16, 71, Сима, 43 — Гуири, 33, Ндойе, 90+3