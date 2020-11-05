Представляем вашему вниманию результаты матчей второго тура Лиги Европы в группе K.
Фейеноорд - ЦСКА М, Getty Images
05 ноября 2020, 23:57
Фейеноорд сошелся в домашнем противостоянии с московским ЦСКА в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Гости не испытали особых проблем в матче с российским клубом, отправив в его ворота три мяча.
Фейеноорд — ЦСКА Москва 3:1
Голы: Хапс, 63, Кекчу, 71, Гертрюйда, 72 — Сенеси, 80 (АГ)
В параллельном матче Динамо Загреб минимально обыграло Вольфсберг и возглавило таблицу в группе K.
Динамо Загреб — Вольфсберг 1:0
Голы: Атимвен, 76