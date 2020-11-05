Лига Европы

Заря уступила АЕКу и практически лишилась шансов на плей-офф Лиги Европы

Коллектив Виктора Скрпиника уступил во всех трех матчах еврокубков в новом сезоне (1:4).

Заря — АЕК Афины, фото ФК Заря Луганск

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Заря — АЕК Афины 1:4

Голы: Кочергин, 81 — Танкович, 7, Манталос, 34, Ливая, 54, 82



Заря: Шевченко — Хомченовский (Фаворов, 59), Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс — Иванисеня — Юрченко, Кочергин — Кабаев (Гладкий, 59) — Лунев (Назарина, 46), Громов (Сайядманеш, 46).



АЕК Афины: Цидотас — Сварнас, Чигринский, Неделчару — Василантонопулос, Шахов (Шабанаджович, 69), Манталос (Ботос, 85), Крстичич (Галанопулос, 85), Инсуа — Ливая, Танкович (Ансарифард, 75).



Предупреждения: Вернидуб — Манталос, Ансарифард. Инсуа