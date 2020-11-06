Лига Европы

Завершились два поединка Лиги Европы.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы в квартете L Хоффенхайм принимал на своем поле Слова Либерец, а Гент отправился в гости к Црвене Звезде.

Зинсхаймцы не оставили шансов чешской команде, отправив в ворота соперника пять безответных мячей.

Хоффенхайм — Слован Либерец 5:0

Голы: Даббур, 22, 30, Гриллитч, 59, Адамян, 71, 76

Хоффенхайм: Бауманн — Акпогума (Нордтвейт, 61), Богарде, Фогт (Гриллич, 46) — Баумгартнер (Бельфодиль, 73), Руди (Самассеку, 46), Сков, Гачинович, Бебу — Даббур (Адамян, 61), Клаусс.

Слован Либерец: Гасалик — Пурзитидис, Качараба, Микула, Косцелник, — Нешицки (Черницки, 90), Косек (Казда, 90), Громада (Михал, 77), Мара — Канкола (Дворжак, 90), Рондич (Чано, 67).

Предупреждения: Богарде — Пурзитидис, Косцельник

Гент же уступил, а Роман Яремчук отметился результативной передачей в первой половине игры.

Црвена Звезда — Гент 2:1

Голы: Канга, 12, Катай, 59 — Одиджа-Офо, 31

Црвена Звезда: Борян — Дегенек, Гайич, Милунович, Гобелич, Катаи (Николич, 90) — Саного, Канга (Панков, 83), Иванич (Петрович, 64) — Бен-Набуан (Спиридонович, 90), Фальчинелли.

Гент: Косеманс — Ботака (Ньянгбо, 63), Мохаммади, Кастро-Монтес, Маррех — Дорш, Оджиджа-Офоэ (Кляйндинст, 81) — Букари, Овусу (Кумс, 75), Ханче-Ольсен — Яремчук.

Предупреждения: Саного, Милунович, Катай, Гобельич — Мохаммади, Букари