Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Заря в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги Европы принимала на своем поле АЕК и уступила со счетом 1:4.
Предлагаем вашему вниманию обзор поединка:
Заря — АЕК Афины 1:4
Голы: Кочергин, 81 — Танкович, 7, Манталос, 34, Ливая, 54, 82
Заря: Шевченко — Хомченовский (Фаворов, 59), Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс — Иванисеня — Юрченко, Кочергин — Кабаев (Гладкий, 59) — Лунев (Назарина, 46), Громов (Сайядманеш, 46).
АЕК Афины: Цидотас — Сварнас, Чигринский, Неделчару — Василантонопулос, Шахов (Шабанаджович, 69), Манталос (Ботос, 85), Крстичич (Галанопулос, 85), Инсуа — Ливая, Танкович (Ансарифард, 75).
Предупреждения: Вернидуб — Манталос, Ансарифард. Инсуа