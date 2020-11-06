Лига Европы

Футболист принес Лиллю убедительную победу.

В рамках третьего матча группового раунда Лиги Европы Милан дома разгромно уступил французскому Лиллю (0:3).

Героем поединка стал 23-летний полузащитник "догов" Юсуф Языджи, оформивший на свой счет хет-трик.

По информации OptaJean, турок стал первым за 20 лет футболистом, сумевшим забить три гола в ворота "россонери" на Сан-Сиро во всех соревнованиях. Таким удивительным результатом также может похвастаться Ривалдо, забивший трижды Милану в октябре 2000 года за Барселону.

Видео голов и обзор матча Милан — Лилль можно смотреть на Football.ua.