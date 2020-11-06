Футболист принес Лиллю убедительную победу.
Юсуф Языджи, Getty Images
06 ноября 2020, 06:20
В рамках третьего матча группового раунда Лиги Европы Милан дома разгромно уступил французскому Лиллю (0:3).
Героем поединка стал 23-летний полузащитник "догов" Юсуф Языджи, оформивший на свой счет хет-трик.
По информации OptaJean, турок стал первым за 20 лет футболистом, сумевшим забить три гола в ворота "россонери" на Сан-Сиро во всех соревнованиях. Таким удивительным результатом также может похвастаться Ривалдо, забивший трижды Милану в октябре 2000 года за Барселону.
Видео голов и обзор матча Милан — Лилль можно смотреть на Football.ua.