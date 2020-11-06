Английский клуб не оставил шансов сопернику.
Лестер - Брага, ФК Лестер
06 ноября 2020, 09:16
В рамках третьего раунда группового этапа Лиги Европы английский Лестер обыграл португальскую Брагу со счетом 4:0.
Дубль в данном противостоянии оформил Ихеаначо, и по голу на свой счет записали Прат и Мэддисон.
Вашему вниманию видео голов и обзор поединка:
Лестер — Брага 4:0
Голы: Ихеаначо, 21, 48, Прат, 67, Мэддисон, 78
Лестер: Шмейхель — Джастин, Фофана, Фукс, Томас — Чоудури, Тилеманс (Барнс, 72) — Мэддисон, Олбрайтон (Морган, 62), Ундер (Прат, 62) — Ихеаначо (Перес, 72).
Брага: Матеус — Бруно Виана, Эшгайю, Раул Силва, Карму — Новайш, Эль-Мусрати (Андре Каштру, 71) — Андре Орта (Медейруш, 62), Галено (Моура, 71), Паулинью (Гайтан, 71) — Абель Руис (Шеттине, 62).
Предупреждения: Олбрайтон, Ихеаначо - Эшгайю, Карму