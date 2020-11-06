Лига Европы

Футболист активно проявляет свои бомбардирские способности.

В рамках третьего раунда группового этапа Лиги Европы Рейнджерс в результативном противостоянии поделил очки с Бенфикой (3:3).

Большую часть игры подопечные Стивена Джеррарда вели в счете, но умудрились дважды пропустить на последних минутах.

Автором третьего гола команды из Глазго стал колумбиец Альфредо Морелос, который оформил на свой счет 22 гола за Рейнджерс в еврокубках. Это рекорд клуба.

По данному показателю Морелос обошел бывшего рекордсмена клуба Элли Маккойста, который выступал за Рейнджерс с 1983 по 1998 год и забил 21 гол в еврокубках.