Футболист активно проявляет свои бомбардирские способности.
АЛЬФРЕДО МОРЕЛОС, GETTY IMAGES
06 ноября 2020, 12:55
В рамках третьего раунда группового этапа Лиги Европы Рейнджерс в результативном противостоянии поделил очки с Бенфикой (3:3).
Большую часть игры подопечные Стивена Джеррарда вели в счете, но умудрились дважды пропустить на последних минутах.
Автором третьего гола команды из Глазго стал колумбиец Альфредо Морелос, который оформил на свой счет 22 гола за Рейнджерс в еврокубках. Это рекорд клуба.
По данному показателю Морелос обошел бывшего рекордсмена клуба Элли Маккойста, который выступал за Рейнджерс с 1983 по 1998 год и забил 21 гол в еврокубках.