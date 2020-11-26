Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей четвертого тура Лиги Европы в квартете B.

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги Европы в очном противостоянии сошлись два лидера квартета B в лице Арсенала и Мольде.

Подопечные Микеля Артеты отправили в ворота соперника три безответных мяча, авторами которых стали Николя Пепе, Рис Нельсон и Фоларин Балоган. Первым двум ассистировал Джо Уиллок, тогда как результативной передачей на Балогана отметился Эмиль Смит-Роу.

Благодаря этой победе Арсенал за два тура до окончания группового этапа практически гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы. "Канониры" набрали максимальное количество очков в четырех матчах, тогда как Мольде по-прежнему имеет в своем активе шесть пунков.

Мольде — Арсенал 0:3

Голы: Пепе, 50, Нельсон, 55, Балоган, 83

Мольде: Линде, Синьян, Уинго, Грегерсен (Кнудтсон, 85), Эурснес, Эллингсен, Хестад, Хуссайн (Болли, 61), Эйкрем (Брюнхильдсен, 81), Джеймс (Омоиджуанфо, 61), Риса (Педерсен, 82).

Арсенал: Рунарссон, Соареш, Мустафи, Давид Луиз (Холдинг, 46), Мэйтленд-Найлз, Джака (Себальос, 62), Уиллок (Тирни, 75), Пепе, Нельсон, Нкетиа (Балоган, 82), Ляказетт (Смит-Роу, 75).

Во втором матче группы B Дандолк примет на своем поле Рапид. Начало матча — 22:00 по киевскому времени.