Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей четвертого тура Лиги Европы в квартете L.

Хоффенхайм отправился в гости к Словану из Либерца, где добыл уверенную победу в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

"Сине-белые" дважды отметились забитыми мячами в этом матче, при этом сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Таким образом, Хоффенхайм теперь имеет в своем активе 12 очков, что гарантирует ему выход в раунд плей-офф Лиги Европы.

Слован Либерец — Хоффенхайм 0:2

Голы: Баумгартнер, 77, Крамарич, 89 (пен)

Слован Либерец: Нгуен, Микула, Качараба, Косцелник, Халуш (Рондич, 84), Пешек (Матоушек, 84), Садилек, Мара (Беран, 89), Москера, Югас, Юсуф (Рабушиц, 70).

Хоффенхайм: Бауманн, Богарде, Нордтвейт, Адамс, Руди (Бебу, 61), Сессеньон (Сков, 46), Гриллич (Самассеку, 78), Гачинович, Баумгартнер (Гайгер, 78), Байер (Крамарич, 61), Клаусс.

Предупреждения: Микула, Мара, Косцелник — Богарде, Гачинович, Нордтвейт, Сков.

В параллельном поединке Гент потерпел поражение от Црвены Звезды, пропустив в свои ворота два безответных мяча.

"Буйволы" доминировали на протяжении всего матча, однако реализовать свои моменты им не удалось. Это поражение лишило Гент даже математических шансов на выход в плей-офф турнира.

Из украинцев с Црвеной Звездой сыграл только полузащитник Роман Безус, тогда как Роман Яремчук и Игорь Пластун оказались вне заявки по состоянию здоровья.

Гент — Црвена Звезда 0:2

Голы: Петрович, 1, Милунович, 58

Гент: Болат, Ботака (Кастро-Монтес, 46), Нуриу Фортуна, Ханче-Ольсен, Мохаммади, Дорш, Овусу (Оджиджа-Офоэ, 58), Безус, Кумс (Джордж, 85), Букари (Ньянгбо, 66), Нгаде-Нгаджуи.

Црвена Звезда: Борян, Панков, Гайич, Милунович, Дегенек, Петрович (Эракович, 72), Николич, Вуканович (Радулович, 87), Иванич, Бен-Набуан (Спиридонович, 72), Фальчинелли (Боачи, 87).

Предупреждение: Бен-Набуан.