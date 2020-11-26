Лига Европы

Завершились поединки второго по значимости еврокубка.

Селтик в поединке четвертого тура группового этапа Лиги Европы отправился в гости к пражской Спарте. Хозяева огорчили представителя Шотландии четырьмя голами, на которые те смогли ответить лишь один раз.

Спарта П — Селтик 4:1

Голы: Ханко, 27, Юлиш, 38, 80, Плавшич, 90+4 — Эдуар, 15

Спарта Прага: Ницэ — Ганоусек, Ганцко (Соучек, 66), Плехаты, Виннхейм — Дочкал, Павелка, Травник (Крейчи, 76), Крейчи — Моберг-Карлссон (Плавшич, 86), Юлиш (Минчев, 86).

Селтик: Бэйн — Эльхамед, Айер, Лаксальт, Жюльен — Браун (Рогич, 66), Кристи, Макгрегор — Эльюнусси, Нтчам, Эдуар (Клималя, 82).

Предупреждения: Виннхейм, Крейчи, Соучек

Во втором поединке данного квартета Лилль и Милан сильнейшего не выявили.