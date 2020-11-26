Завершился поединок Лиги Европы.
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26 ноября 2020, 21:58
Лестер отправился в гости к Браге в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Хозяева трижды выходили вперед в счете, но в итоге так и не смогли удержать победу.
"Лисы" благодаря такому результату досрочно квалифицировались в плей-офф.
Брага — Лестер 3:3
Голы: Эль-Мусрати, 4, Паулинью, 24, Франсержио, 90 — Барнс, 9, Томас, 78, Варди, 90+4
Брага: Матеус — Бруно Виана, Тормена, Эшгайю, Секейра — Рикарду Орта (Раул Силва, 69), Андре Каштру (Андре Орта, 87), Медейруш (Франсержио, 77), Эль-Мусрати — Галено, Паулинью (Шеттине, 87).
Лестер: Шмайхель — Эванс, Джастин, Фукс (Фофана, 46), Томас - Прат (Тилеманс, 46), Олбрайтон, Ундер (Варди, 62), Чаудхери, Барнс (Мэддисон, 62) — Ихеаначо (Перес, 69).
Предупреждения: Эль-Мусрати, Паулинью, Шеттине — Олбрайтон, Эванс
Во втором поединке квартета Заря взяла полный реванш у АЕК.