Лига Европы

Завершился поединок Лиги Европы.

Лестер отправился в гости к Браге в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Хозяева трижды выходили вперед в счете, но в итоге так и не смогли удержать победу.

"Лисы" благодаря такому результату досрочно квалифицировались в плей-офф.

Брага — Лестер 3:3

Голы: Эль-Мусрати, 4, Паулинью, 24, Франсержио, 90 — Барнс, 9, Томас, 78, Варди, 90+4

Брага: Матеус — Бруно Виана, Тормена, Эшгайю, Секейра — Рикарду Орта (Раул Силва, 69), Андре Каштру (Андре Орта, 87), Медейруш (Франсержио, 77), Эль-Мусрати — Галено, Паулинью (Шеттине, 87).

Лестер: Шмайхель — Эванс, Джастин, Фукс (Фофана, 46), Томас - Прат (Тилеманс, 46), Олбрайтон, Ундер (Варди, 62), Чаудхери, Барнс (Мэддисон, 62) — Ихеаначо (Перес, 69).

Предупреждения: Эль-Мусрати, Паулинью, Шеттине — Олбрайтон, Эванс

Во втором поединке квартета Заря взяла полный реванш у АЕК.