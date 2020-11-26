Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

Заря отправилась в гости к афинскому АЕКу, где добыла разгромную победу в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

После удаления Евгения Шахова на 48-й минуте, футболисты луганского клуба, играя в большинстве, отправили в ворота соперника три безответных мяча и набрали первые очки в текущем розыгрыше турнира.

Смотрите видео голов и обзор матча АЕК Афины — Заря:

АЕК Афины — Заря 0:3

Голы: Громов, 61, Кабаев, 75, Юрченко, 86 (пен.)



АЕК Афины: Атанасиадис — Сварнас (Василантонопулос, 82), Чигринский, Неделчару — Бакакис (Галанопулос, 65), Шахов, Крстичич, Симоэш (Махаирас, 87), Инсуа — Танкович (Ансарифард, 65), Ливая.



Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс — Иванисеня — Юрченко (Перович, 87), Кочергин (Лунев, 82) — Кабаев (Гринь, 87) — Гладкий (Назарина, 63), Громов (Сайядманеш, 87).



Предупреждения: Шахов, Танкович, Сварнас — Вернидуб



На 48-й минуте удален Евгений Шахов (АЕК Афины) (второе предупреждение).