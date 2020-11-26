Завершились два поединка Лиги Европы.
getty images
26 ноября 2020, 22:32
ЦСКА в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги Европы принимал на своем поле Фейеноорд. Хозяева почти весь тайм играли в большинстве, но так и не смогли забить.
ЦСКА 0:0 Фейеноорд 0:0
Во втором матче группы Динамо З отправилось в гости к Вольфсбергеру и добился победы с разгромным счетом.
Хорватская команда смогла открыть счет лишь на исходе часа игры, а затем развила преимущество благодаря точным ударам Петковича и Иванушеча.
Вольфсбергер — Динамо З 0:3
Голы: Майер, 60, Петкович, 75, Иванушеч, 90+1